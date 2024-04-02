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РФ призывает страны мира осудить удар Израиля по консульству Ирана

Небензя призвал осудить атаку израильских войск на консульство Ирана в Сирии

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Firas Makdesi/Reuters

Москва призывает международное сообщество осудить атаку израильских войск на иранское дипломатическое представительство в Дамаске. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

«Рассчитываем на то, что каждый из вас сегодня даст справедливую оценку действиям Израиля в отношении иранского дипломатического представительства», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН, запрошенного российской стороной.

По словам Небензи, страны мира должны подтвердить солидарную позицию по этому поводу. В противном случае в следующий раз авиационному удару может подвергнуться дипломатическое представительство иного государства, пояснил представитель РФ.

В то же время он призвал международное сообщество «безоговорочно осудить безрассудные действия» израильских властей. Речь идет о решениях Израиля, нарушающих суверенитет Сирии.

1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла воздушный удар по зданию консульства Ирана в столице Сирии. В результате атаки сооружение было полностью разрушено.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар израильских войск по дипломатическому представительству Ирана.

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