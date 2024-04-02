Небензя назвал виновных в эскалации после удара Израиля по Сирии

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вина за эскалацию на Ближнем Востоке из-за удара по дипломатическим объектам Ирана в Сирии будет возлагаться на США, Францию и Британию. Об этом сообщает ТАСС.

«Не надо призывать других к деэскалации и навешивать ярлыки агрессоров на жертв этой атаки. В этом контексте любая возможная эскалация ситуации будет полностью на вашей совести», — заявил Небензя.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли ракетный удар не по консульству Ирана, а по военному объекту Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Дамаске. По утверждению Хагари, здание принадлежало подразделению сил специального назначения «Аль-Кудс», входящего в КСИР.

Ракетный удар был нанесен вечером 1 апреля. Атаку провели на западе Дамаска, где проживают в том числе военные советники из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), элитного военного подразделения Ирана. В результате здание консульства было разрушено.

Ранее Иран пригрозил ответить на удар Израиля по своему консульству в Дамаске.