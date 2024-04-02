Порошенко сообщил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что собирается участвовать в следующих выборах главы государства.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да», — сказал он.

Политик также отметил, что для проведения выборов Украине необходимо добиться успеха в боевых действиях. Кроме того, он сообщил, что намерен баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в Евросоюз.

До этого политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы провести формальные выборы главы государства, но решил этого не делать из-за возможного поражения.

Очередные выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако власти страны отказались от проведения всеобщего голосования, связав это с продолжающимися боевыми действиями.

Вместе с президентскими выборами не стали проводить и парламентские.

Ранее Порошенко призвал Зеленского провести чистку в правительстве Украины.