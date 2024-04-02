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Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать

Боррель: Евросоюз не находится в состоянии войны и не собирается воевать

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Mohamed Azakir/Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью телеканалу La Sexta, что Евросоюз не собирается воевать.

Он обратил внимание, что «на востоке Европы идет война». По словам дипломата, «не похоже, что она идет к концу».

Он призвал европейцев понять, что «мир, созданный между нами, — это исключение».

«Мы не находимся в состоянии войны и не собираемся», — отметил Боррель.

Как отметил дипломат, если бы Евросоюз находился в состоянии войны, то это была бы «третья мировая война».

Он также высказал мнение, что ЕС необходимо думать об увеличении своей обороноспособности.

В марте немецкий писатель Инго Шульце заявил, что те, кто выступает против скорейшего начала мирных переговоров между сторонами конфликта на Украине, должны быть готовы послать своих детей на помощь Киеву.

В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил страны Запада, в частности Францию, что отправка любого иностранного военного контингента на Украину чревата серьезными последствиями.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.

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