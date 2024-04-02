Итальянская партия отказалась от соглашения с «Единой Россией»

Итальянская правоконсервативная партия «Лига» заявила, что подписанное с «Единой Россией» соглашение в 2017 году о политическом сотрудничестве не имеет силы из-за Украины. Об этом говорится в заявлении партии, передает РИА Новости.

«Чисто политические намерения сотрудничества 2017 года между «Лигой» и «Единой Россией» больше не имеют силы», — говорится в сообщении партии.

В итальянской партии обратили внимание на то, что эскалация украинского кризиса полностью поменяла «суждения и политические отношения с Россией». РФ, отметили в «Лиге» ранее являлась важным собеседников правительств Италии.

До этого министр иностранных дел республики Антонио Таяни заявил, что Италия не является частью скандала с якобы получением членами Европарламента денег от России.

Ранее в Италии призвали вернуть Россию в европейскую семью.