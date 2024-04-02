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Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации

Зеленский подписал указ о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста мобилизованных в стране с 27 до 25 лет. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования. До этого мобилизации на Украине подлежали мужчины в возрасте 27-60 лет.

Согласно данным опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии Национальной академии педагогических наук (НАПН) Украины, больше половины жителей страны с пониманием относятся к тем, кто уклоняется от мобилизации.

В пресс-релизе исследования говорится, что в настоящее время общественное отношение к мобилизации является крайне противоречивым. Более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением, что «тех, кто уклоняется от мобилизации, можно понять». Не согласны с этим только 17,2%, и еще около 29% не имеют четкого ответа.

2 апреля на Украине стартовала демобилизация солдат, проходящих срочную службу в армии.

Ранее офицер ВСУ рассказал, как заставляют воевать мобилизованных украинцев.

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