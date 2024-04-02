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Нидерландский политик отверг обвинения в связях с Россией

Нидерландский политик Боде решительно отверг обвинения в связях с РФ

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Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде отверг обвинения в якобы имевших место связях с Россией. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы еще раз недвусмысленно и решительно отрицаем любую форму финансовой или иной зависимости от России. Нам не платят денег, нет «компромата», нет вымогательства, нет наличных, нет криптовалюты, нет банковского перевода», — написал политик.

По его словам, заявления чешских спецслужб о якобы финансировании Россией европейских политиков, в том числе нидерландских, привели «к атмосфере подозрительности, охоте на ведьм».

До этого, 27 марта, премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями [по воздействию с целью распространения российского влияния] из РФ» и связан с Кремлем.

Ранее в Италии заявили, что не вовлечены в скандал с «друзьями» РФ в Европарламенте.

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