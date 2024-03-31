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В Италии заявили, что не вовлечены в скандал с «друзьями» РФ в Европарламенте

МИД Италии: страна не вовлечена в скандал с «друзьями» России в Европарламенте

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Италия не является частью скандала с якобы получением членами Европарламента денег от России, заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни. Об этом дипломат рассказал в интервью газете Messaggero, отвечая на соответствующий вопрос.

«Нам об этом не известно. Мы знаем, что Россия всегда ищет новых «друзей» в политике», — сказал Таяни.

Глава итальянского МИДа отметил, что сперва нужно разобраться в сути вопроса, поскольку в настоящее время не совсем понятно, идет ли речь о некой пропаганде или же реальной коррупции. Таяни добавил, что Италия ждет итогов расследования.

27 марта премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна ввела санкции против Виктора Медведчука, компании Voice of Europe и продюсера Артема Марчевского. По его словам, председатель движения «Другая Украина» руководил «несколькими операциями влияния или сетями по воздействию с целью распространения российского влияния из РФ» и связан с Кремлем.

Как писало Financial Times, Медведчука обвинили в подкупе европейских политиков в преддверии выборов в Европарламент.

Ранее в Венгрии выразили надежду, что выборы в Европарламент приблизят мир на Украине.

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