Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет «двойного дна» в политике, главное для государства – это достичь выгоды для белорусских граждан. Слова белорусского президента приводит агентство БелТА.

«У меня двойного дна нет в политике. Сказали: вот так будет. Значит, будет так. Будет так, как будет выгодно нашим людям от Гродно до Орши, где я родился», — подчеркнул президент Белоруссии.

Лукашенко также призвал людей ценить свою землю и делать все для того, чтобы жизнь людей на ней становилась лучше. «Держитесь вместе. Не ссорьтесь только. Всего у нас хватит», — отметил он.

До этого Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне, однако воевать с кем-либо Минск не стремится. По его словам, в стране ведется соответствующая подготовка, однако Минск никому не угрожает.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.