Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран. Поздравления глав государств опубликовали на сайте белорусского лидера.

Путин отметил, что за последнее время странам удалось сделать многое для развития многоплановых российско-белорусских связей и укрепления институтов Союзного государства.

Также российский лидер отметил унифицированное законодательство РФ и Республики Беларусь на важнейших направлениях и базу для проведения единой макроэкономической и денежно-кредитной политики. Путин указал на успешное формирование общего социально-экономического пространства между Москвой и Минском.

В свою очередь Лукашенко назвал сотрудничество России и Белоруссии самым успешным опытом совместной интеграции на территории бывшего СССР. Он отметил новые перспективы для долгого сотрудничества государств, которые улучшат благосостояние россиян и белорусов.

В январе Лукашенко и Путин подписали план развития Союзного государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Союзное государство позволяет эффективно реагировать на угрозы.