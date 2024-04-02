Путин назвал число жителей новых регионов РФ, получивших российские паспорта

Свыше 3,2 млн жителей новых регионов РФ получили российские паспорта. Об этом на коллегии МВД рассказал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан РФ», — сообщил российский лидер.

Путин призвал МВД внимательно относиться к каждому, кто обращается за удостоверением гражданина и другими документами, а также назвал важной работу с беженцами.

28 марта российский президент заявил, что РФ решит задачи с обеспечением безопасности в новых регионах, а до этого допустил появление на Украине «санитарной зоны», отвечая на вопрос журналистов о вероятном присоединении Харьковской области к России.

Позднее в Кремле объяснили, что под «санитарной зоной» глава государства подразумевал организацию коридора, через который противник не сможет наносить удары по российской территории.

Ранее Путин прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» на коллегии МВД.