Путин прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» на коллегии МВД

Президент РФ Владимир Путин, комментируя теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что анализ работы всех надзорных органов должен быть максимально объективным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, цена за теракт в «Крокус Сити Холле» была очень высокой.

«Весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул важность тщательного анализа работы всех надзорных органов для обеспечения безопасности и правопорядка в местах массового пребывания людей — «на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах».

До этого группа потерпевших в результате теракта в концертном зале подала подала заявление в СК против владельцев «Крокуса».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».