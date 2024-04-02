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Путин прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» на коллегии МВД

Путин: мы заплатили очень высокую цену за теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент РФ Владимир Путин, комментируя теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД, заявил, что анализ работы всех надзорных органов должен быть максимально объективным. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, цена за теракт в «Крокус Сити Холле» была очень высокой.

«Весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным», — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул важность тщательного анализа работы всех надзорных органов для обеспечения безопасности и правопорядка в местах массового пребывания людей — «на спортивных сооружениях, транспорте, в торгово-развлекательных центрах, школах, больницах, вузах, театрах».

До этого группа потерпевших в результате теракта в концертном зале подала подала заявление в СК против владельцев «Крокуса».

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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