В Совфеде считают, что США стоят за атакой на консульство Ирана в Дамаске

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что США ответственны за удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«США уже давно превратились в главного дестабилизатора ситуации в мире. За наглой атакой на консульство Ирана в Дамаске безусловно стоят американцы. Подобное беспрецедентное действие никак не могло состоятся без их непосредственного одобрения», — подчеркнул он (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По мнению сенатора, Израиль находится «в тесной связке» с США. В этой связи, такую провокацию, которая может привести к крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, «без одобрения никто не стал бы устраивать».

По оценке Бондарева, сложившаяся на данный момент ситуация в регионе может оказаться взрывоопасной, поскольку с осуждением действий Израиля выступили Иран и Россия. «Таким образом, мы становимся свидетелями очередного и опасного кризиса на Ближнем Востоке, за которым опять стоят США и их союзники», — подытожил сенатор.

До этого политолог, преподаватель кафедры международных экономических отношений РУДН Фархад Ибрагимов заявлял, что удар израильских вооруженных сил по консульству Ирана в Дамаске призван вовлечь Иран в большую войну, которая будет выгодна США.

Ранее в Совфеде заявили, что США сворачивают свой «проект Украина».