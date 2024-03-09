В Совфеде заявили, что США сворачивают свой «проект Украина»

Первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что США постепенно сворачивают свой «проект Украина». Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

«США относятся к Украине по остаточному принципу, и смотрят, что с нее напоследок поиметь. «ПроектУкраина» медленно и уверенно сворачивается. И это замечательно», — подчеркнул Бондарев.

Он отметил, что помощь США, которую Вашингтон предоставляет Украине, «становится все более дистанционной и специфичной», поскольку Пентагон принял решение, что на Украине не должны больше рисковать жизнью граждане США. Теперь, обратил внимание сенатор, американцы продолжают помогать Киеву, «но дистанционно».

По мнению политика, подобное решение свидетельствует об изменении позиции политических элит в США по Украине, и все тенденции направлены на уменьшение прямого участия США в конфликте.

До этого сообщалось, что представители республиканской партии в конгрессе США занимаются разработкой альтернативного пакета помощи Украине, который будет предоставлен в качестве кредита.

Ранее политолог рассказал, что будет означать окончательное поражение Украины.