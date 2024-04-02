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Британский аналитик рассказал об огромных потерях в рядах ВСУ

Аналитик Меркурис: потери ВСУ увеличились в три раза с начала года

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала 2024 года увеличились в три раза. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«С начала этого года потери ВСУ постоянно растут. <…> В этом году ситуация в три раза хуже, а в марте она стала еще ужаснее», — заявил Меркурис.

По его словам, на сегодняшний это число больше, чем во время сражения за Артемовск в 2023 году.

Эксперт также заявил, что приводимые Владимиром Зеленским цифры о потерях в рядах ВСУ за время боевых действий не соответствуют действительности.

До этого газета The Guardian писала, что медики Вооруженных сил Украины не доверяют официальным данным Киева о потерях военных.

Владимир Зеленский заявлял, что потери ВСУ с февраля 2022 года якобы составили 31 тысячу человек. Однако, по словам врачей, официально опубликованные данные не соответствуют реальным. В частности, об этом заявляют те, кто работает непосредственно на фронте с солдатами.

Ранее экс-агент ЦРУ заявил о продвижении России по всей линии соприкосновения.

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