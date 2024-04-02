Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-агент ЦРУ заявил о продвижении России по всей линии соприкосновения

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций на всей линии фронта

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России выбивают ВСУ с занимаемых позиций по всей линии соприкосновения. Об этом заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как заявил Джонсон, по всей линии фронта «российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад».

«Именно так. И Украине нечем на это ответить», — подчеркнул эксперт.

По его словам, армия Украины столкнулась с дефицитом боеприпасов и живой силы. Он также подчеркнул, что с прошлого года потери ВСУ увеличились в два раза.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что вооруженные силы России в марте нанесли мощнейшие за все время СВО авиаудары по Вооруженным силам Украины. Как подчеркнул Меркурис, авиаудары привели к разрушительным последствиям для армии Украины. Он также указал на огромный ракетный арсенал ВС РФ, который применяется на линии соприкосновения.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами