Вооруженные силы России выбивают ВСУ с занимаемых позиций по всей линии соприкосновения. Об этом заявил экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как заявил Джонсон, по всей линии фронта «российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад».

«Именно так. И Украине нечем на это ответить», — подчеркнул эксперт.

По его словам, армия Украины столкнулась с дефицитом боеприпасов и живой силы. Он также подчеркнул, что с прошлого года потери ВСУ увеличились в два раза.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что вооруженные силы России в марте нанесли мощнейшие за все время СВО авиаудары по Вооруженным силам Украины. Как подчеркнул Меркурис, авиаудары привели к разрушительным последствиям для армии Украины. Он также указал на огромный ракетный арсенал ВС РФ, который применяется на линии соприкосновения.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.