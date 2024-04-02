Песков подтвердил скорый визит Мадуро в Москву

Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в российскую столицу вышел на финальную стадию подготовки. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Он [визит] действительно готовится. Высокая степень подготовки визита. И последнее согласование сроков, которые подойдут и господину Мадуро, и графику (президента России Владимира) Путина», — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

2 апреля Мадуро в прямом эфире программы «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión сообщил, что в ближайшее время посетит Россию. Он выразил солидарность с российским народом и его президентом, а также заявил, что ему очень больно из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

18 марта Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. МИД Боливарианской республики также выразил признание народу РФ за «глубокую приверженность демократии» и масштабное участие в голосовании.

Ранее Мадуро назвал Россию примером в экономике.