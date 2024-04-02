В США допустили, что Украина может потерять значительные территории в будущем

Украина может в будущем потерять значительное количество территорий на фоне неспособности Запада проводить успешную для него политику санкций в отношении России. Об этом пишет газета Politico.

«Нет никаких сомнений в том, что относительный тупик 2023 года теперь заметно повернулся в пользу России. Возможно, потребуются дальнейшие значимые территориальные потери на Донбассе – и изображения отступающих украинских сил – чтобы, наконец, побудить возглавляемый США альянс пересмотреть свои меры, чтобы остановить Путина», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что экономика России фактически оказалась «защищенной» от западных санкций. Такое положение дел, пишет издание, складывается благодаря позиции международных лидеров, которые считают, что продолжающийся поток российских углеводородов необходим для стабильности глобального энергетического рынка. Как подчеркивает Politico, такую точку зрения «молчаливо» поддерживают в самих США.

В этой связи газета считает «маловероятной перспективой» «изгнание» России из Донбасса и Крыма.

До этого американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что военная и финансовая помощь со стороны Соединенных Штатов не предотвратит потерю Украиной новых территорий.

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