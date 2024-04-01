Британский аналитик рассказал о самых мощных ударах по ВСУ за все время СВО

Вооруженные силы России в марте нанесли мощнейшие за все время СВО авиаудары по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«В марте этого года мы наблюдали ночные российские ракетные удары, каких еще не было ни разу за время проведения специальной военной операции», — отметил эксперт.

Как подчеркнул Меркурис, авиаудары привели к разрушительным последствиям для армии Украины. Он также указал на огромный ракетный арсенал ВС РФ, который применяется на линии соприкосновения.

До этого журналист Лукас Лейрос в материале для InfoBRICS писал, что лидеры стран Запада не ожидали столь быстрого уничтожения поставленной Украине военной техники армией России.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее эксперт заявил об уничтожении высокоранговых офицеров ВСУ в ходе ударов России.