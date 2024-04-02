В Кремле прокомментировали возможное исключение «Талибана»* из списка террористов

Вопрос исключения «Талибана» (организация запрещена в России) из российского списка террористических организаций прорабатывается, необходимо дождаться завершения обсуждений. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Вы сами сказали, вопрос прорабатывается. Давайте мы дождемся завершения проработки, а потом уже будем говорить о позиции», — сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают данное предложение.

1 апреля в министерстве иностранных дел России заявили «Газете.Ru», что российские профильные ведомства прорабатывают вопрос о снятии с движения «Талибан» статуса террористической организации. В министерстве подчеркнули, что окончательное решение примет высшее политическое руководство РФ.

В сентябре спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявлял, что в Москве уже не считают талибов «террористами по существу».

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности террористов.