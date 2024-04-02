В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию пока не известны. Об этом сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.
2 апреля турецкие СМИ писали о вероятности визита российского лидера в республику в апреле этого года.
«У нас нет конкретных данных по срокам визита», — ответили в канцелярии корреспонденту агентства.
12 марта Эрдоган заявлял, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов в стране 31 марта.
В конце февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турцию.
Также издание «Ведомости» сообщало, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай.
Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.