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В администрации Эрдогана ответили на вопрос о визите Путина в Турцию

Администрация Эрдогана: конкретики по срокам визита Путина в Турцию пока нет

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Alexander Zemlianichenko/AP

Сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию пока не известны. Об этом сообщили РИА Новости в канцелярии турецкого лидера.

2 апреля турецкие СМИ писали о вероятности визита российского лидера в республику в апреле этого года.

«У нас нет конкретных данных по срокам визита», — ответили в канцелярии корреспонденту агентства.

12 марта Эрдоган заявлял, что рассчитывает на визит Путина в Турцию после выборов в стране 31 марта.

В конце февраля этого года Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого пообещал сильно не затягивать с поездкой в Турцию.

Также издание «Ведомости» сообщало, что Путин может осуществить первый зарубежный визит после своей инаугурации в Китай.

Ранее Путин отметил вклад Эрдогана в развитие отношений Москвы и Анкары.

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