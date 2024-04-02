Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении заявили, что Ереван не ждут в Евросоюзе

Депутат парламента Армении Манукян: страну не ждут в Евросоюзе

close
100%
Shutterstock

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что страну не ждут в Евросоюзе, Ереван в ЕС не ждут. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

«Однозначно нет, ибо невозможно одновременно быть в двух взаимоисключающих союзах. Тем более что нас там не ждут», — отметила она.
Депутат также предупредила власти Армении о том, что Ереван рискует стать «второй Украиной» в результате тесных отношений с западными странами.

По ее словам, Армения не может быть в двух взаимоисключающих союзах – Запад и Россия. В этой связи Манукян призвала армянский кабмин активно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого Манукян подчеркивала, что разрушение отношений Армении с Россией приведут к самым серьезным проблемам для республики, как в политическом, так и в экономическом плане.

Ранее эксперт дал прогноз по отношениям России и Армении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами