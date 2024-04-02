В Армении заявили, что Ереван не ждут в Евросоюзе

Депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила, что страну не ждут в Евросоюзе, Ереван в ЕС не ждут. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

«Однозначно нет, ибо невозможно одновременно быть в двух взаимоисключающих союзах. Тем более что нас там не ждут», — отметила она.

Депутат также предупредила власти Армении о том, что Ереван рискует стать «второй Украиной» в результате тесных отношений с западными странами.

По ее словам, Армения не может быть в двух взаимоисключающих союзах – Запад и Россия. В этой связи Манукян призвала армянский кабмин активно сотрудничать с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также со странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого Манукян подчеркивала, что разрушение отношений Армении с Россией приведут к самым серьезным проблемам для республики, как в политическом, так и в экономическом плане.

Ранее эксперт дал прогноз по отношениям России и Армении.