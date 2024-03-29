Кулеба рассказал, когда Украина может пойти на переговоры с Россией

Переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта с Украиной могут пройти между первым и вторым саммитами по «формуле мира» Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, слова которого передает NDTV.

«На первом саммите соберем все государства, они выберут пункт меню, над которым хотят работать. Затем между первым и вторым саммитами может пройти общение с Россией в соответствии с правилами, одобренными участниками», — сказал министр.

Вечером 28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, большинство государств на стороне Киева, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях с Россией, ведь они зарабатывают деньги или у них есть контракты.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит по разрешению украинского конфликта, основанный на «формуле Зеленского», не даст никаких результатов, кроме самого факта «посиделок».

Журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс выразил мнение, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ к лету.

Ранее Зеленский назвал «позором для Европы» темпы поставок боеприпасов.