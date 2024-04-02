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Бывший командующий НАТО в Европе призвал увеличить численность сил в Косово

Экс-командующий НАТО в Европе Ставридис: нужно усилить контингент НАТО в Косово

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Florion Goga/Reuters

Экс-командующий вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо увеличение численности своего контингента в Косово в рамках продолжающегося противостояния Запада с Россией. Свое мнение он высказал в статье для Bloomberg.

«Увеличение количества войск, развернутых сейчас в Косово, и опережение беспорядков, которые Путин пытается разжечь, возможно, и имеет стратегический смысл… Это стало бы примером эффективного регионального разделения усилий внутри альянса», — отметил Ставридис, не пояснив, что имеется в виду под «беспорядками», которые Россия якобы стремится «разжечь».

Кроме того, Ставридис добавил, что размещение регулярных войск НАТО на территории Украины маловероятно.

До этого сообщалось, что страны НАТО активно создают платформу для войны на Балканском полуострове из-за неудач в украинском конфликте, считает сербский журналист Любан Каран.

Отмечалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто признавал возможность начала вооруженного конфликта на полуострове. По мнению Карана, Запад хочет взять регион под полный контроль, что может означать удары в будущем по Сербии и Республике Сербской.

Ранее в Белграде начался массовый митинг против агрессии НАТО.

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