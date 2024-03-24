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В Белграде начался массовый митинг против агрессии НАТО

В Белграде у Национального музея начался массовый митинг против НАТО

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Darko Vojinovic/AP

Сербы в годовщину натовской агрессии против Югославии собрались в центре Белграда на митинг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что протестующие вышли к зданию Национального музея. Они пришли с флагами, на которых значатся лозунги: «Смерть НАТО-фашистам!», «Смерть империализму».

До этого сообщалось, что страны НАТО активно создают платформу для войны на Балканском полуострове из-за неудач в украинском конфликте, считает сербский журналист Любан Каран.

Журналист отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг открыто признавал возможность начала вооруженного конфликта на полуострове. По мнению Карана, Запад хочет взять регион под полный контроль, что может означать удары в будущем по Сербии и Республике Сербской.

В настоящее время, пишет Каран, агенты западного влияния на Балканах пытаются выставить сербов потенциальными агрессорами и расширяют военное присутствие в Косово и Метохии, а также в Боснии и Герцеговине.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что лично видел, как НАТО бомбило Белград.

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