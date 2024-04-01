Подоляк призвал Запад не питать иллюзий и обеспечивать Украину оружием

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк призвал Запад не питать иллюзий относительно возможной заморозки конфликта на Украине и заявил о необходимости «резко расширить военное производство» и обеспечить Киев паритетным количеством вооружений. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, в ходе конфликта не наблюдается «позиционной войны» и признаков замораживания боевых действий, а Россия якобы «продолжает эскалацию». Подоляк считает, что противостояние такого типа «имеет только военное решение».

«Итак, еще раз: давайте не будем питать иллюзий; просто сидеть и ждать не удастся; все равно необходимо будет резко расширить военное производство и обеспечить Украину паритетным количеством вооружений. Чем быстрее, тем эффективнее и тем лучше будет выглядеть ситуация...» — написал Подоляк.

До этого он заявил, что российские Вооруженные силы имеют успех в продвижении по территории Украины, нанося удары украинской армии и не давая возможности обороняться. Советник главы ОП Украины считает, что Россия может отказаться пойти в крупномасштабное наступление, но все равно будет продвигаться по украинской территории дальше.

Ранее в США заявили о неспособности Украины предотвратить потерю территорий.