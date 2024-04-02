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США рассматривают возможность продажи крупной партии оружия Израилю

Администрация Байдена изучает возможность продажи истребителей и ракет Израилю

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Evelyn Hockstein/Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи крупной партии вооружений Израилю на фоне призывов прекратить подобные действия по мере эскалации ситуации в Газе и потенциальной операции ЦАХАЛ в Рафахе. Об этом пишет The Hill.

Речь идет о продаже до 50 новых истребителей F-15, ракетах AIM-120, а также комплектов боеприпасов Joint Direct Attack.

Один из членов Комитета по иностранным делам палаты представителей США подтвердил The Hill, что администрация неофициально уведомила соответствующие группы конгресса о принятом решении.

Потенциальная продажа происходит на фоне того, как растут призывы к Джо Байдену остановить сделки по передаче оружия, если Израиль не предпримет мер по ограничению числа пострадавших в секторе Газа, отмечается в материале.

До этого сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен призвал Белый дом использовать «рычаги давления», чтобы надавить на Израиль и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он «продолжает давать отпор» президенту США Байдену «снова и снова».

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа.

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