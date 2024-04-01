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Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа

Трамп советовал Израилю прекратить войну в секторе Газа из-за потери поддержки

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Jay Paul/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп поддержал оборонительную войну Израиля против ХАМАС, но призвал положить ей конец. Об этом он заявил в интервью израильской газете Israel Hayom.

Интервью прошло в его частном поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида. В основном обсуждалась война в секторе Газа, действия президента США Джо Байдена на этом фоне, которые Трамп раскритиковал, и следующие шаги, которые, по мнению политика, следует предпринять.

«Вам нужно положить конец войне. Вам нужно положить ей конец. Вы должны это сделать, и я уверен, что вы это сделаете. Нам нужно достичь мира. Мы не можем позволить этому продолжаться», — сказал он.

По мнению Трампа, Израилю нужно быть очень осторожным, потому что страна теряет поддержку большей части мира.

«Вам нужно закончить, выполнить работу и двигаться вперед к миру. Вам нужно продолжить нормальную жизнь для Израиля и для всех остальных», — добавил экс-президент.

До этого Трамп заявил, что голосующие за демократов в США евреи ненавидят Израиль и свою религию.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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