РФ запросила заседание ООН по атаке на консульство Ирана в Сирии

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по удару Израиля по консульству Ирана в Сирии. По словам заместителя постоянного представителя РФ при СБ ООН Дмитрия Полянского, заседание назначено на 2 апреля.

Оно начнется в 22:00 по мск.

«Иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН», — сообщил дипломат.

До этого постоянное представительство Ирана осудило атаку на консульство в Дамаске в обращении к генеральному секретарю ООН (Организации Объединенных Наций) Антониу Гутерришу.

Иранские дипломаты заявили, что атака на дипломатическую миссию в Сирии «представляет собой значительную угрозу региональному миру и безопасности».

1 апреля здание консульства Ирана в столице Сирии Дамаске оказалось полностью разрушено в результате воздушного удара Вооруженных сил Израиля. В здании находились гражданские лица и дипломаты.

До этого Иран призвал Вашингтон к ответу за удар по консульству в Сирии.