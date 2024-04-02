Подоляк объяснил причину назначения Залужного послом

Власти Украины назначили бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова на должности дипломатов, чтобы не плодить спекуляций вокруг их деятельности. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Чтобы убрать эту лишнюю спекулятивность. Со странами предварительно обсуждалось, что они идут в этом направлении», — сказал Подоляк.

До этого отставной украинский генерал Сергей Кривонос отметил, что Зеленский призвал экс-главкома ВСУ Валерия Залужного скрывать причины его увольнения.

В феврале Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома армии Украины и назначил на этот пост главу сухопутных войск Александра Сырского.

При этом глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что Зеленский назначил Залужного послом в Лондоне для того, чтобы устранить политического конкурента.

Ранее отставной генерал ВСУ заявил, что Сырский задает неудобные вопросы, как и его предшественник Залужный.