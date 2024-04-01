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В Госдуме отреагировали на признание Эстонии о солдатах НАТО на Украине

Депутат Журова заявила, что присутствие сил НАТО на Украине не меняет ситуацию

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Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что присутствие сил НАТО на Украине не меняет ситуации для России. Так в беседе с «Лентой.Ru» она прокомментировала слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что на Украине находится военный персонал каждой страны Североатлантического альянса.

«Люди говорят об этом, но четкого понятийного аппарата еще нет. Мы сами об этом говорим давно, вот и они сами это уже признают», — сказала Журова.

Она предположила, что если заявление Певкура будет иметь какие-либо юридические последствия, то он попытается оправдаться тем, что оговорился, либо что это его личная точка зрения.

Министр обороны Эстонии также заявил, что европейские военные не будут сражаться на Украине в окопах, поскольку такое развитие событий уже исключено. Он рассказал, что Запад обучает солдат ВСУ в Великобритании, 1500 украинцев прошли обучение в Эстонии, еще больше на территории Польши.

Ранее военный аналитик рассказал о панике НАТО из-за ударов по центрам принятия решений ВСУ.

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