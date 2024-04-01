В США призвали использовать «рычаги давления» на Израиль для поставок помощи в Газу

Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен призвал Белый дом использовать «рычаги давления», чтобы надавить на Израиль и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он «продолжает давать отпор» президенту США Байдену «снова и снова».

«У нас есть разные рычаги воздействия, и один из них — это количество наступательных вооружений. Таким образом, президент Байден должен относиться к обеспечению поступления большего количества гуманитарной помощи в Газу так же серьезно, как Нетаньяху выдвигает свои требования [по поставкам оружия из США]», — сказал Ван Холлен.

По его словам, пока правительство Нетаньяху не разрешит увеличивать гуманитарную помощь для палестинского анклава, США не должны посылать ЦАХАЛ наступательное оружие. Парламентарий также охарактеризовал партнерство Соединенных Штатов с Израилем как «односторонний пустой чек на доллары американских налогоплательщиков».

До этого член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг заявил, что Вашингтон не должен поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу. Позднее офис Уолберга выпустил разъяснение слов политика: он якобы использовал сказанную фразу в метафорическом ключе для поддержки быстрой ликвидации Израилем палестинской группировки ХАМАС.

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа.