Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США призвали использовать «рычаги давления» на Израиль для поставок помощи в Газу

Сенатор Ван Холлен призвал США приостановить поставки оружия в Израиль

close
100%
Bassam Masoud/Reuters

Сенатор США от Демократической партии Крис Ван Холлен призвал Белый дом использовать «рычаги давления», чтобы надавить на Израиль и обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Он также раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за то, что он «продолжает давать отпор» президенту США Байдену «снова и снова».

«У нас есть разные рычаги воздействия, и один из них — это количество наступательных вооружений. Таким образом, президент Байден должен относиться к обеспечению поступления большего количества гуманитарной помощи в Газу так же серьезно, как Нетаньяху выдвигает свои требования [по поставкам оружия из США]», — сказал Ван Холлен.

По его словам, пока правительство Нетаньяху не разрешит увеличивать гуманитарную помощь для палестинского анклава, США не должны посылать ЦАХАЛ наступательное оружие. Парламентарий также охарактеризовал партнерство Соединенных Штатов с Израилем как «односторонний пустой чек на доллары американских налогоплательщиков».

До этого член палаты представителей конгресса США Тим Уолберг заявил, что Вашингтон не должен поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа, вместо этого стоит сбросить на анклав ядерную бомбу. Позднее офис Уолберга выпустил разъяснение слов политика: он якобы использовал сказанную фразу в метафорическом ключе для поддержки быстрой ликвидации Израилем палестинской группировки ХАМАС.

Ранее Трамп призвал Израиль прекратить войну в секторе Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами