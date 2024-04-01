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В РФ может появиться новое ведомство

В России создадут ведомство по межнациональной и миграционной политике

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Власти рассматривают возможность создания нового ведомства, ответственного за межнациональную и миграционную политику. Об этом пишет издание «Ведомости» со ссылкой на пять источников, близких как к администрации президента, так и к правительству.

Предполагается, что это ведомство будет напрямую подчиняться президенту. В настоящее время такое прямое подчинение имеют ряд министерств и органов, включая МВД, МИД, МЧС, Минобороны, Минюст, СВР, ФСБ, ФСО, Росгвардию, Росфинмониторинг, Росархив, ГУСП, УДП и фельдъегерскую службу.

По информации источников, сейчас идет рассмотрение структуры нового ведомства, но окончательный формат все еще не утвержден. Есть предположения о том, что это может быть министерство, объединяющее полномочия Федерального агентства по делам национальностей и Главного управления по вопросам миграции МВД.

Другие источники говорят, что новое ведомство может получить статус агентства в подчинении президента с широкими полномочиями. Они утверждают, что это федеральное ведомство будет заниматься всеми вопросами миграции и межнациональных отношений и будет подчинено главе государства через Управление президента по внутренней политике.

Один из собеседников, близкий к администрации президента, подтвердил вероятное создание нового ведомства. На заседании президиума Совета при президенте по межнациональным отношениям 28 марта обсуждалась подготовка к крупному событию 24 апреля, где, возможно, будет затронута эта тема.

Кто может возглавить такое ведомство — пока непонятно, но из-за характера задач структуры предполагается, что это будет высокопоставленный сотрудник силовых структур. Среди претендентов упоминался глава ФАДН Игорь Баринов и куратор межнациональных отношений в УВП Анатолий Вылегжанин.

Еще один источник заявил, что открытое обсуждение темы начнется только после мая.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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