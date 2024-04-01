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В МИД РФ оценили нынешние отношения России и НАТО

Дипломат Гаврилов заявил, что отношения РФ и НАТО хуже состояния холодной войны

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов оценил нынешние отношения РФ и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, если проводить параллели между историческими эпохами, то можно вспомнить, как в годы холодной войны почти все заявления Североатлантического альянса «министерского и другого уровня начинались с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». Он заявил, что сейчас подобная риторика снова преобладает.

Как обратил внимание глава делегации, в стратегической концепции НАТО, утвержденной на саммите в Мадриде в 2022 году, Российская Федерация объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой». Из этой агрессивно-конфронтационной логики альянс планирует исходить по меньшей мере в ближайшие десять лет, на которые рассчитан этот документ, сказал он.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — добавил Гаврилов.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Ранее в НАТО признались, что начали подготовку к противостоянию с Россией задолго до специальной военной операции (СВО) на Украине.

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