Новое правительство Палестины привели к присяге

Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы принесло присягу и официально вступило в должность. Об этом сообщает WAFA.

По информации агентства, церемония прошла в Рамалле, административном центре Палестинской национальной администрации (ПНА), в присутствии президента Махмуда Аббаса. Глава государства отметил, что новое правительство сформировано из технократов, а его юрисдикция будет распространяться не только на Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан, но и на сектор Газа.

В качестве приоритетных задач нового кабмина Аббас назвал предоставление гуманитарной помощи жителям Газы, поддержку перемещенных лиц в их стремлении вернуться в районы своего проживания и полноценную реконструкцию анклава.

15 марта движение ХАМАС и ряд других палестинских фракций выступили против нового кабмина Палестины.

В конце февраля президент Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе.

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