Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его партия не смогла на прошедших муниципальных выборах получить желаемые результаты. Слова турецкого лидера передает ТАСС.

«Спустя девять месяцев после нашей победы на всеобщих и президентских выборах в мае 2023 года, к сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись. Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно», — заявил президент Турции.

Вечером 31 марта сообщалось, что действующие мэры Анкары и Стамбула Мансур Яваш и Экрем Имамоглу от оппозиции сохраняют свои посты градоначальников по итогам прошедших в Турции выборов в местные органы власти. После подсчета 17% протоколов с избирательных участков Имамоглу набирает 58,7% голосов граждан, Курум — 37,7%.

До этого Эрдоган призвал своих соратников оставаться у избирательных урн до окончания процедуры подсчета голосов, чтобы до конца защитить «волю народа».

Ранее в Турции назвали спокойными прошедшие муниципальные выборы.