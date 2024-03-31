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Политолог оценил возможность отправки Западом военных на Украину

Политолог Колташев заявил о неизбежности отправки Западом военных на Украину

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Christophe Ena/AP

России нужно приготовить к тому, что Запад отправит свои войска на Украину, считает политолог Василий Колташев. Своим мнением он поделился с газетой «Известия».

Эксперт обратил внимание, что сначала на Западе говорили о невозможности отправки вооружения на Украину, но теперь такие поставки осуществляются на миллиарды долларов.

«Сначала что-то предлагается, потом отрицается, обсуждается, а затем начинается имитация обсуждения», — заявил Колташев.

Он добавил, что западные войска на Украине, вероятно, станут тыловыми гарнизонами или резервными частями, а подчиняться они будут специально созданной структуре. У этой структуры будет слово «миротворческий» в названии, предположил политолог.

До этого председатель Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком в Одессе заявила, что в вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным». Во время выступления она напомнила о словах Макрона о возможности отправить войска на Украину. По ее словам, «ничего не исключено, все остается возможным» в той позиции, которой придерживается и будет придерживаться Париж до окончания украинского конфликта.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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