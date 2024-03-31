Эксперт назвал возможного преемника Эрдогана

Тюрколог Юрий Мавашев в беседе с газетой «Известия» заявил, что в случае победы на выборах мэра Стамбула действующий глава города Экрем Имамоглу может стать преемником президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, хоть это и отдаленная перспектива, но в случае очередной победы на выборах мэра Стамбула, его шансы стать президентом Турции очень велики.

«Другой такой фигуры у оппозиции, пожалуй, нет», — добавил эксперт.

Мавашев отметил, что Имамоглу является заметной и объединяющей фигурой. Кроме этого, он грамотно играет на консервативном поле и демонстрирует уважение к религии.

В Турции началось голосование на муниципальных выборах. Отмечается, что голосование на выборах в местные органы власти началось с юго-востока страны, где избирательные участки открылись на час раньше — в 7:00 по местному времени (совпадает с мск). На основной части страны выборы стартовали в 8:00 и завершатся в 17:00.

До этого Эрдоган заявил, что частые выборные кампании измотали правительство и граждан страны.

Ранее в Кремле прокомментировали вероятный визит Путина в Турцию после выборов.