Бывший госсекретарь США призвал Байдена к жесткости по отношению к Ирану

Бывший госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику администрации президента США Джо Байдена по отношению к Ирану, по его мнению, в этом вопросе необходим более жесткий подход для решения в том числе проблемы хуситов. Слова Помпео приводит газета Hill.

«У администрации Байдена есть слабость по отношению к Ирану… Администрация (экс-президента США Дональда – прим. ред.) Трампа объявила хуситов террористами. Они (при Байдене. – прим. ред.) просто не понимают, что с иранцами нельзя договариваться», — подчеркнул Помпео.

Издание напоминает, что нынешняя администрация сняла статус террористической организации с хуситов в 2021 году. В январе 2024-го вновь рассмотрела вопрос о повторном признании хуситов в Йемене таковой, «что стало ответом на продолжавшиеся несколько месяцев нападения на коммерческие суда в Красном море».

До этого газета Financial Times написала, что США в январе провели тайные переговоры с Ираном, чтобы попытаться убедить Тегеран повлиять на хуситов на фоне их нападений на суда.

Однако позднее сообщалось, что американские власти не могут подтвердить сообщения о переговорах с Ираном по поводу атак хуситов в Красном море.

Ранее в Британии оправдали удары Запада по хуситам.