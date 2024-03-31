Стали известны планы Путина на следующую неделю

На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет ряд важных совещаний, а также откроет несколько социальных объектов. Об этом в эфире передачи »Москва. Кремль. Путин» рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин, который опубликовал отрывок из программы в своем Telegram-канале.

По словам Зарубина, российский лидер примет участие в коллегии министерства внутренних дел РФ, проведет совещание с членами Совета Безопасности, а также встретится с правительством для обсуждения вопросов молодежной политики.

Помимо этого, Путин планирует открыть ряд соцобъектов в новых регионах России.

В начале февраля Путин предложил членам российского Совбеза обсудить проблему минимизации паводков и природных пожаров. Он отметил, что участники совета должны подумать об этом заранее и сделать все возможное для того, чтобы минимизировать последствия стихийных бедствий.

Ранее Путин подписал указ о весеннем призыве в армию.