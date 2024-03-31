Мемуары хорватского нациста выпустили на Украине

Крупнейшая сеть книжных магазинов на Украине «Книгаря Є» выпустила в продажу мемуары хорватского нациста Анте Павелича, который занимался этническими чистками. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Крупнейшая в Украине сеть книжных магазинов «Книгарня »Є» пустила в продажу мемуары хорватского фашиста Анте Павелича, союзника Гитлера, который проводил во время Второй мировой войны этнические чистки», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что в аннотации к мемуарам на сайте «Книгарни» говорится, что «в книге идет речь о «борьбе за независимость Хорватии», которую возглавил Павелич».

Издание приводит слова главы «Украинского еврейского комитета» Эдуарда Долинского. Он подчеркнул, что Павелич был фактически главой марионеточного правительства Хорватии, союзной нацисткой Германии во времена Великой Отечественной войны.

До этого представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.

Ранее в МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена.