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В МИД РФ заявили, что денацификация в Германии не завершена

Захарова: Германия не денацифицирована, это опасно для нее самой

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что перехваченные переговоры высокопоставленных немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту свидетельствуют о том, что процесс денацификации в Германии не завершен. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, если с этим ничего не будет сделано, если нацизму не противостанет сам немецкий народ, то это приведет к жутким последствиям, в первую очередь для самой Германии.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

На прошлой неделе американский журналист Такер Карлсон, взявший в начале февраля интервью у президента РФ Владимира Путина, в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману назвал «одной из самых глупых вещей, которую когда-либо слышал», объяснение российского лидера, что целью СВО является денацификация Украины.

В ответ на слова Карлсона пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что журналист — «американец и многого не понимает».

Ранее журналист Киселев назвал цели в Германии для возможных ударов в случае атаки на Крымский мост.

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