Раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе»

Группа из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» была сформирована за несколько недель до атаки. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источник.

Он подчеркнул, что двое участников теракта получили инструкции во время поездки в Турцию. Еще двоих завербовали на территории Российской Федерации.

Источник утверждает, что подбирали людей, которые раньше не были замечены в приверженности радикальному исламу.

Эксперты издания подчеркивают, что подобное делали для того, чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии его подготовки.

До этого Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл», в результате которого погибли 137 человек. Все четверо — ранее не судимые граждане Таджикистана в возрасте от 19 до 32 лет. В суде они признали вину. По уголовному делу о терроризме им грозит пожизненное заключение.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».