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США могут пригласить Японию и Южную Корею на саммит НАТО в июле

Kyodo: США хотят пригласить Японию и Южную Корею на саммит НАТО

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Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

Соединенные Штаты планируют пригласить главу японского кабмина Фумио Кисиду и президента Южной Кореи на июльский саммит НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По данным источников издания, президент США Джо Байден намерен провести встречу с лидерами Японии и Южной Кореи в рамках их визита в столицу США. Отмечается, что речь пойдет об украинском конфликте и Северной Корее.

До этого сообщалось, что Япония совместно со странами НАТО приняла участие в учениях AsterX по борьбе с угрозами в космосе. Учения прошли 14-15 марта во Франции. Среди прочих угроз были отработаны алгоритмы действий при атаках на спутники.

Кроме того говорилось, что Соединенные Штаты Америки и Япония планируют крупнейшее более чем за 60 лет обновление договора о безопасности, стремясь противостоять Китаю и Северной Корее.

Ранее Южная Корея и США провели учения с истребителями F-35.

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