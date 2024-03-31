Зеленский продолжит перестановки в своем офисе

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечерним обращении сообщил, что кадровые перестановки в его офисе еще не окончены.

На этой неделе Зеленский уволил несколько своих помощников и советников, в том числе основателя и директора студии «Квартал-95» Сергея Шефира. В офисе президента он отвечал за контакты с бизнесом и ежедневное расписание главы государства. Официальная причина его увольнения неизвестна, но источник «Страны.ua» заявлял, что Зеленский не смог простить ему отъезд из страны в первые дни боевых действий.

Теперь украинский лидер пообещал новые увольнения, уже подготовлены указы президента.

По его словам, Киев пытается сделать «Офис более функциональным».

До этого пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что увольнения некоторых советников, а также первого помощника президента Украины связаны с оптимизацией штата его офиса.

Ранее на Украине уволили представителя командования Воздушных сил Игната.