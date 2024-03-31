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В парламенте Франции заявили, что в вопросе помощи Украине «все возможно»

Глава Нацсобрания Франции заявила, что в контексте помощи Украине возможно все

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В вопросе оказания помощи Украине «все остается возможным». Об этом заявила председатель Национального собрания (нижней палаты прламента) Франции Яэль Браун-Пиве на совместном брифинге со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком в Одессе, передает РБК.

Во время выступления она напомнила о словах президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправить войска на Украину.

«Президент республики сказал, что не исключает ничего априори. <...> Я не буду дополнительно интерпретировать слова президента, эта позиция достаточно ясна», — цитирует Браун-Пиве издание.

По ее словам, «ничего не исключено, все остается возможным» в той позиции, которой придерживается и будет придерживаться Париж до окончания украинского конфликта.

До этого французская газета Les Echos писала, что Франция не может отправить на Украину военный контингент, который изменит ситуацию на поле боя в пользу украинской армии.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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