В ООН осудили атаку на сотрудников организации на линии между Ливаном и Израилем

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил взрыв на «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя организации Стефана Дюжаррика.

В документе отмечается, что в результате атаки ранения получили три сотрудника Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия и один переводчик.

«Генеральный секретарь осуждает произошедший <…> взрыв, который задел патруль группы наблюдателей в Ливане», — уточнили в заявлении.

В ООН выразили серьезную обеспокоенность нынешней ситуацией вдоль «голубой линии», где с начала октября 2023 года происходят ежедневные перестрелки между вооруженными группами Ливана и Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Дюжаррик призвал стороны воздерживаться от нарушений режима прекращения боевых действий в соответствии с резолюцией Совета Безопасности (СБ) ООН и использовать дипломатические методы для разрешения кризиса.

До этого замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари выступили в поддержку резолюции СБ ООН с призывом о прекращении боевых действий в секторе Газа в священный для мусульман месяц Рамадан.

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