Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскрыли причины увольнения Зеленским своего соратника Шефира

Страна.ua: Зеленский не простил Шефиру отъезд из Киева после начала СВО

close
100%
parlament.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог простить своему советнику и соратнику Сергею Шефиру его отъезд из Киева в первые дни после начала СВО, его влияние после начала боевых действий на Украине в 2022 году резко снизилось. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Президент не простил ему, что в первые дни (СВО. – прим. ред.) Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени», — сообщил изданию источник, близкий к офису президента Украины.

По оценке источников, с точки зрения внутриаппаратных разборок, отставка Шефира, также как и предыдущие отставки на этой неделе, к примеру, уход экс-секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, «означают серьёзное усиление позиций главы ОП (офиса президента. – прим. ред.) Андрея Ермака».

При этом издание пишет, ссылаясь на знакомого Шефира, заявил, что «он уволился по своей инициативе».

До этого сообщалось, что Сергей Шефир уволен с поста первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95», основанной на базе команды КВН «95-й квартал». Вместе со своим братом Борисом Сергей Шефир писал тексты для «95-го квартала», а также участвовал в постановках других украинских команд.

Ранее Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами