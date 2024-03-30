На Украине раскрыли причины увольнения Зеленским своего соратника Шефира

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог простить своему советнику и соратнику Сергею Шефиру его отъезд из Киева в первые дни после начала СВО, его влияние после начала боевых действий на Украине в 2022 году резко снизилось. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Президент не простил ему, что в первые дни (СВО. – прим. ред.) Шефир спешно покинул Киев. После этого его отставка была делом времени», — сообщил изданию источник, близкий к офису президента Украины.

По оценке источников, с точки зрения внутриаппаратных разборок, отставка Шефира, также как и предыдущие отставки на этой неделе, к примеру, уход экс-секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, «означают серьёзное усиление позиций главы ОП (офиса президента. – прим. ред.) Андрея Ермака».

При этом издание пишет, ссылаясь на знакомого Шефира, заявил, что «он уволился по своей инициативе».

До этого сообщалось, что Сергей Шефир уволен с поста первого помощника президента Украины Владимира Зеленского.

Шефир занимал должность помощника президента Украины с мая 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95», основанной на базе команды КВН «95-й квартал». Вместе со своим братом Борисом Сергей Шефир писал тексты для «95-го квартала», а также участвовал в постановках других украинских команд.

Ранее Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму.