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Зеленский пригрозил ударами ATACMS по Крыму

Зеленский заявил, что Украина намерена бить ракетами ATACMS по Крыму

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Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хотел бы ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по инфраструктуре Крыма, в частности, по аэродромам, при этом признав, что на данный момент таких дальнобойных ракет у Киева нет. Об этом он сообщил в интервью Washington Post.

«(Ракеты ATACMS. – прим. ред.) сейчас не на Украине… ATACM-300 — вот ответ… Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — утверждает Зеленский.

До этого председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявлял, что Украину необходимо признать страной-террористом в том случае, если следствие докажет связь властей Украины с организацией трагедии в концертном комплексе «Крокус Сити Холл».

В том случае, если Украина будет объявлена террористическим государством, это поставит под сомнение возможность переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось, что в офисе Зеленского недовольны ходом боевых действий.

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