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В Госдуме отреагировали на планы ВСУ по новому наступлению

Депутат ГД Чепа усомнился в способности ВСУ на новое наступление

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) едва ли получится новое контрнаступление на фоне недостатка финансовой и военной помощи Киеву со стороны Запада, при этом главкому ВСУ Александру Сырскому «нужно что-то показывать». Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

«Запад не хочет давать ни то ни другое (ни финансы, ни вооружение. – прим. ред.). Так что, скорее всего, Сырский просто готовится заранее, подчеркивает, что ВСУ готовы к новым подвигам, но только при условии помощи Запада. Он заранее нашел виновных (в поражении. – прим. ред.)», — подчеркнул депутат.

Чепа напомнил читателям, что отставка бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного состоялась на фоне острой конфронтации с лидером Украины Владимиром Зеленским. После этого назначили Сырского, который «должен что-то декларировать».

До этого Сырский заявил, что сейчас основной целью украинской армии является подготовка резервов для нового наступления. По его словам, успех новой кампании будет зависеть от способности западных союзников Украины увеличить поставки вооружения и боеприпасов для украинской армии, которая сейчас испытывает острую нехватку артиллерийских снарядов.

Ранее на Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией.

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